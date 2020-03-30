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Франция заявила о самом большом числе смертей с начала вспышки коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 20:45
Франция заявила о самом большом числе смертей с начала вспышки коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

За сутки COVID-19 унес жизни 418 французов

За сутки от коронавируса во Франции скончались 418 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что это самое большое количество смертельных случаев от COVID-19 за день, с начала вспышки вируса в стране. По данным Министерства здравоохранения Франции, от коронавируса уже скончались 3024 человека.

Число зараженных в стране приближается к 21 тыс. человек. За последние 24 часа коронавирус выявили у 1592 французов.

При этом отмечается значительный прирост тяжелых случаев в отделениях интенсивной терапии. В частности, за сутки число таких пациентов увеличилось на 424 человека. Всего особо тяжелых случаев, по данным Минздрава Франции, 5056 в стране.

Напомним, из-за продолжающегося распространения коронавируса Франция продлила карантин до 15 апреля. Также власти страны увеличили штраф за нарушение карантинных ограничений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что от коронавируса скончался бывший министр промышленности Франции Патрик Деведжян. Подробности распространения пандемии в Украине и мире 30 марта - в материале РБК-Украина.

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