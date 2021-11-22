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Франция заявила о молниеносной пятой волне коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Правительство Франции заявило, что видит все признаки очень быстрого распространения очередной волны коронавируса. Власти хотят ужесточить контроль за использованием COVID-сертификатов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам представителя правительства Гибриэль Атталь, "пятая волна начинается молниеносными темпами".

Как заявил Атталь, в стране количество выявляемых случаев заражения за прошедшую неделю выросло практически на 80%. Он указал на то, что власти намерены добиваться использования санитарных паспортов более жесткими методами.

Перед этим Минздрав страны сообщал о примерно 22,6 тыс. новых случаев заражения. 23 человека скончались от последствий COVID-19.

В ноябре во Франции стартовала пятая волна COVID-19. Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о начале вакцинации для детей младше 12-летнего возраста. Также во Франции рассматривают ревакцинации для лиц младше 50 лет.

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