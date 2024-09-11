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Франція запобігла трьом спробам терактів під час Олімпіади в Парижі

Ілюстративне фото: Франція запобігла трьом спробам терактів під час Олімпіади в Парижі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Французькі правоохоронці повідомили, що запобігли трьом спробам терактів у Парижі та інших містах. Це сталося під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Як розповів керівник національної антитерористичної прокуратури Франції Олів'є Крістен, зловмисники планували атакувати "ізраїльські установи або представників Ізраїлю в Парижі" під час Олімпіади.

За його словами, команда ізраїльських спортсменів "не була конкретною мішенню" терактів, але не надав інших подробиць.

Відомо, що всього по підозрі у причетності до трьох спроб терактів у Франції заарештували п'ять людей. Серед них - один неповнолітній. Всім заарештованим було висунуто різні звинувачення, пов'язані з тероризмом. Наразі вони залишаються в слідчому ізоляторі, додав Крістен.

За даними прокуратури, затримані зловмисники керувались у своїх діях джихадистськими мотивами.

Варто нагадати, що Ізраїль попередив Францію про можливі терористичні акти проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.

На тлі складної геополітичної ситуації організатори Ігор запроваджують посилені заходи безпеки. Особлива увага буде прикута до церемонії відкриття, яка вперше в історії відбудеться поза межами стадіону.

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ФранціяПоліцейськіТеракт