Франция заканчивает год новым рекордом по случаям COVID
В последний день уходящего 2021 года во Франции выявили более 230 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии. Это стало очередным рекордом по числу заразившихся COVID-19 с начала пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.
"Мы закончили год с рекордом: за последние 24 часа было зарегистрировано 232 200 новых положительных случаев заболевания COVID-19, а накануне - 206 243 случая", - констатирует издание.
По его данным, по числу новых заболевших по-прежнему лидирует Париж. В столице Франции уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти - 2 458 случаев на 100 000 жителей.
В стране госпитализировали с коронавирусом 18 715 человек, что на 394 больше, чем днем ранее. За последние 24 часа скончались от последствий инфекции 189 больных.
Напомним, предыдущий рекорд во Франции был зафиксирован 29 декабря. Тогда в стране выявили 208 тысяч больных. При этом на следующий день зарегистрировали около 206 тысяч заразившихся коронавирусом.
Отметим, в Париже с 31 декабря 2021 года ввели обязательное ношение медицинских масок в публичных местах.