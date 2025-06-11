Франція заборонить соцмережі для дітей до 15 років: Макрон зробив гучну заяву

Макрон заявив про плани заборонити соціальні мережі для дітей після вбивства шкільної працівниці в місті Ножан 11 червня.

Коментуючи ініціативу обмежити час, який підлітки проводять в інтернеті, Макрон заявив, що вона більше не буде чекати.

"Я забороняю соцмережі для дітей до 15 років. Платформи можуть перевіряти вік. Давайте зробимо це", - написав він пізніше на X.

Заборона продажу ножів неповнолітнім

Також французька влада планує заборонити продаж ножів неповнолітнім через інтернет. Для цього запровадять перевірку віку - аналогічно до вимог, які вже діють на порносайтах.

"15-річний більше не зможе купити ніж онлайн. Ми запровадимо фінансові санкції й заборони", - заявив Макрон. Раніше прем'єр Франсуа Байру також оголосив про намір заборонити продаж будь-яких ножів дітям.

Варто зазначити, що з 7 червня у Франції вже діє закон, який зобов’язує порносайти перевіряти вік користувачів. У відповідь Pornhub припинив роботу у країні, а попит на VPN різко зріс.