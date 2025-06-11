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Франція заборонить соцмережі для дітей до 15 років: Макрон зробив гучну заяву

Середа 11 червня 2025 14:15
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Франція заборонить соцмережі для дітей до 15 років: Макрон зробив гучну заяву Фото: У Франції хочуть заборонити соцмережі для дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в країні планують заборонити доступ до соцмереж для підлітків до 15 років - "у найближчі місяці", якщо ЄС не ухвалить відповідне рішення раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico.

Макрон заявив про плани заборонити соціальні мережі для дітей після вбивства шкільної працівниці в місті Ножан 11 червня.

Коментуючи ініціативу обмежити час, який підлітки проводять в інтернеті, Макрон заявив, що вона більше не буде чекати.

"Я забороняю соцмережі для дітей до 15 років. Платформи можуть перевіряти вік. Давайте зробимо це", - написав він пізніше на X.

Заборона продажу ножів неповнолітнім

Також французька влада планує заборонити продаж ножів неповнолітнім через інтернет. Для цього запровадять перевірку віку - аналогічно до вимог, які вже діють на порносайтах.

"15-річний більше не зможе купити ніж онлайн. Ми запровадимо фінансові санкції й заборони", - заявив Макрон. Раніше прем'єр Франсуа Байру також оголосив про намір заборонити продаж будь-яких ножів дітям.

Варто зазначити, що з 7 червня у Франції вже діє закон, який зобов’язує порносайти перевіряти вік користувачів. У відповідь Pornhub припинив роботу у країні, а попит на VPN різко зріс.

Нагадаємо, Іспанія, Греція та Франція пропонують встановити в ЄС вікові обмеження для користувачів соцмереж і систему перевірки віку. Діти до 15 років можуть втратити доступ до платформ. Країни закликають посилити захист неповнолітніх від шкідливого онлайн-контенту й залежності.

Раніше РБК-Україна писало, що Франція може офіційно визнати соцмережу Х (екс-Twitter) платформою з порноконтентом. Якщо це станеться, Х зобов’яжуть перевіряти вік користувачів, і доступ для дітей буде заборонено. Уряд посилається на те, що мережа дозволяє поширення порнографії.

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