Франция ужесточает карантинные меры из-за рекорда по COVID-больным

Во Франции ужесточат карантинные правила. Это связано с рекордным числом суточного роста заболеваемости COVID , который зафиксировали 23 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Так, во Франции у пассажиров будут требовать показать отрицательные тесты на COVID для поездки на курортные территории.

Министерство здравоохранения заявило, что новая мера вступит в силу 28 декабря и коснется путешественников как из материковой Франции, так и из-за рубежа.

Такие меры приняли после того, как в четверг в стране был зарегистрирован ежедневный рекорд - 91 608 случаев заболевания коронавирусом. При этом во Франции быстро распространяется новый штамм "Омикрон".