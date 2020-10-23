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Франция стала седьмой страной в мире с более чем 1 млн зараженных COVID-19

Автор: Инна Собора

В пятницу число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 1 млн человек. Франция стала седьмой страной, достигшей этого рубежа.

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Об этом сообщает Reuters.

По данным правительства, за последние 24 часа во Франции было зарегистрировано рекордные 42 032 новых случая. В результате чего общее число составило 1 041 075.

Также во Франции сегодня зарегистрировали 298 новых смертей. Общее число смертей достигло 34 508.

Всего в США зафиксировали 8,4 миллиона случаев, за ними следуют Индия с 7,8 миллионами, Бразилия с 5,3 миллиона, Россия с 1,5 миллиона, Аргентина и Испания с чуть более, чем по миллиону.

Напомним, правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране на шесть недель.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введение комендантского часа обойдется стране в более чем в 2 млрд евро.

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