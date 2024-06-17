Франція розпочала Євро-2024 з перемоги над Австрією: Мбаппе з кривавою травмою не дограв

Чемпіонат Європи-2024, група D, 1-й тур

Австрія – Франція– 0:1

Гол: Вьобер, 38 (автогол)

Суперники розібрали ролі з перших хвилин. Підопічні Дідьє Дешама заволоділи ініціативою та почали шукати нагоди зламати злагоджену оборону австрійців. Тим часом номінальні господарі не притиснулися до власних воріт, а були готові в будь-який момент упіймати "триколірних" у контратаці.

Перший шанс забити змарнував Мбаппе, який після вривання в штрафний розім'яв Пенца пострілом у ближній кут. Згодом на небезпечний простріл Ернандеса ніхто не встиг. А на 36-й хвилині ледь не відкрила рахунок збірна Австрії – Забітцер вивів Баумгартнера на побачення з Меньяном, але той кіпера не переграв.

Наступна ж атака французької команди завершилася голом. Допоміг дворазовим чемпіонам Європи випадок. Це Мбаппе праворуч розхитав опонента та виконав навіс на лінію воротарського, де Вьобер видовищно зрізав м'яч у сітку власних воріт.

Після перерви збірна Франції зобов'язана була подвоювати перевагу. На 55-й хвилині шедевр міг оформити Мбаппе. Новачок мадридського "Реала" обікрав Дансо, втік від Вьобера та пробив повз Пенца, та м'яч зрадницьки пройшов поруч із воротами. А в триходівці Мбаппе-Ернандес-Грізманн останній не зумів замкнути дальню стійку.

Під завісу зустрічі трапилися два неприємні інциденти. І якщо зіткнення Баумгартнера з Меньяном, на щастя, обійшлося без наслідків, то Мбаппе змушений був покинути поле. Нападник після стандарту вдарив головою, а потім влетів у корпус суперника – закривавлене обличчя, підозра на зламаний ніс і сумніви щодо подальших виступів стали наслідками.

Зрештою, збірна Франції втримала переможний рахунок. Разом із нідерландцями "триколірні" опинилися в лідерах квартету D. У наступному турі вони зіграють очний поєдинок у Лейпцизі. Матч запланований на 21 червня.