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Франция также решила не вакцинировать пожилых препаратом AstraZeneca

Автор: Дмитрий Левицкий

Медицинский регулятор Франции разрешил применение в стране вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca. Однако препарат не рекомендуют вводить пожилым людям.

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Об этом сообщило французское агентство The Local.

Французские власти, вслед за другими европейскими странами, разрешили применять вакцину AstraZeneca для иммунизации людей в возрасте от 18 до 65 лет.

На такой шаг пошли из-за недостаточности данных об эффективности препарата для людей старше 65 лет.

Напомним, 29 января Евросоюз разрешил применение и поставки вакцины AstraZeneca. Вакцина получила одобрение EMA и Еврокомиссии.

Как писало РБК-Украина, Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет. Италия сослалась на недостаточность данных клинических испытаний на данной возрастной группе.

Добавим, после этого подобное решение относительно вакцины AstraZeneca приняли в Польше и Швеции.

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