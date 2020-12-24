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Франция разрешила применение вакцины Pfizer против COVID-19

Четверг 24 декабря 2020 15:20
Франция разрешила применение вакцины Pfizer против COVID-19
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) разрешил применение вакцины против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. В ведомстве добавили, что этим препаратом можно делать прививки лицам старше 16 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После одобрения Европейской комиссией вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, HAS подтвердил кампанию по вакцинации и определил в ней место для использования этой вакцины", - заявил французский национальный регулятор.

Франция зарезервировала для национальных потребностей 200 млн доз вакцин, что позволит сделать прививки против коронавируса 100 млн населения.

Отмечается, что с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 2,5 млн случаев инфицирования. Почти 62 тысячи человек умерли от COVID-19.

Напомним, первые партии вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech уже отправили в страны Европейского союза. Начало вакцинации запланировано в период с 27 по 29 декабря.

Также РБК-Украина писало, что 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от COVID-19 компании Pfizer и BioNTech.

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