Франция разрешила применение вакцины Pfizer против COVID-19

Фото: вакцина (freepik)

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) разрешил применение вакцины против COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. В ведомстве добавили, что этим препаратом можно делать прививки лицам старше 16 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После одобрения Европейской комиссией вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, HAS подтвердил кампанию по вакцинации и определил в ней место для использования этой вакцины", - заявил французский национальный регулятор.

Франция зарезервировала для национальных потребностей 200 млн доз вакцин, что позволит сделать прививки против коронавируса 100 млн населения.

Отмечается, что с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 2,5 млн случаев инфицирования. Почти 62 тысячи человек умерли от COVID-19.

Напомним, первые партии вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech уже отправили в страны Европейского союза. Начало вакцинации запланировано в период с 27 по 29 декабря.