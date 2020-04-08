Франция разрабатывает приложение для отслеживания зараженных

Правительство Франции работает над приложением для смартфона, которое сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра технологий Франции Седрика О, будущее приложение под названием StopCovid будет использоваться для отслеживания контактов поблизости. То есть, если зараженный коронавирусом человек установит себе такую программу, то приложение уведомит всех людей, которые были с ним в тесном контакте, что они были рядом с человеком, инфицированным COVID-19. Отмечается, что установка приложения будет исключительно добровольной.

Министр не стал называть дату запуска проекта, уточнив, что "ничего не будет решено без широкой дискуссии".

Французское законодательство запрещает индивидуальное отслеживание смартфонов, в отличие от Китая, Тайваня или Южной Кореи, которые используют показания местоположения смартфонов для отслеживания контактов людей, которые дали положительный результат теста на вирус, или для выполнения карантинных ограничений.

Несколько депутатов из партии президента Эммануэля Макрона уже заявили, что будут голосовать против любого шага по использованию технологии геотрекинга. На что Седрик О заявил, что приложение будет использовать только Bluetooth, а не геолокацию. Данные будут анонимными и будут удалены через некоторое время. Германия и Швейцария тоже работают над подобными приложениями, добавил он.

Карантин во Франции длится уже четвертую неделю. В стране зафиксировано 110 тыс. случаев заражения и больше 10 тыс. смертей от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пик пандемии в стране еще не достигнут, он находится на фазе обострения. Собственно поэтому власти Франции пока не планируют ослаблять карантинные ограничения.

Напомним, похожее приложение для контроля обсервации и самоизоляции со вчерашнего дня заработало в Украине.