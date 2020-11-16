Франция преодолела пик второй волны пандемии коронавируса

Фото: Оливье Веран (facebook.com veranolivier)

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что после введения второго общенационального карантина в стране, правительство восстановило контроль над эпидемией COVID-19. Он утверждает, что Франция преодолела пик второй волны пандемии.

Об этом сообщает The Local France.

По словам Верана, ситуация улучшилась благодаря восстановлению 30 октября карантинных ограничений. Он считает, что это позволило замедлить распространение вируса: за предыдущие десять дней уменьшилось число регистрации новых случаев заражений, а также положительных результатов тестов на коронавирус.

"Все позволяет нам считать, что пик эпидемии пройден", - сказал Оливье Веран.

Отмечается, во Франции за предыдущие сутки обнаружено 27 228 новых случаев коронавируса. Еще 302 человека от него умерли.

Напомним, правительство Франции работает над стратегией, которая определит действия в условиях эпидемии COVID-19. Она будет действовать в стране до применения эффективной вакцины.

Также во Франции 6 ноября сообщили о более чем 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель за период пандемии.

Ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Производитель уже пообещал цену ниже рыночной.