Франция потребовала от своих компаний соблюдать санкции против России

"Важно то, что французские компании применяют санкции", - сказал Атталь телеканалу France 2, когда его спросили об TotalEnergies, которая находится под давлением инвесторов-активистов и неправительственных организаций, требующих покинуть Россию после ее вторжения в Украину.

Аттал добавил, что четвертый пакет санкций ЕС, принятый в понедельник, предусматривает отказ от новых инвестиций в Россию, что TotalEnergies уже решила сделать.

TotalEnergies осудила российскую агрессию против Украины и приостановила новые инвестиции в страну, но не последовала примеру британских коллег BP и Shell, которые уходят из России.

Инвестор-активист Clearway Capital обратился к совету директоров TotalEnergies с призывом прекратить деятельность в России в свете войны в Украине или провести голосование по этому вопросу на следующем собрании акционеров.

Две ведущие французские неправительственные организации также планируют подать в суд на TotalEnergies в связи с возможными нарушениями прав человека, если только она не разорвет свои деловые связи с Россией, говорится в письме генеральному директору энергетической компании.

Французская нефтяная компания владеет 19,4% акций "Новатэка", крупнейшего в России производителя сжиженного природного газа (СПГ), а также доли в проекте "Арктик СПГ", возглавляемом "Новатэком".