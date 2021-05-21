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Франция и Германия выделят по 30 млн доз COVID-вакцин с другим странам

Автор: РБК-Украина

Франция и Германия в рамках европейской инициативы поделятся 60 млн доз вакцин от коронавируса с другими странами. Такое количество доз намерена предоставят страны до конца этого года.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

"Международная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения продолжается. В рамках европейской инициативы, Франция обязуется поделиться по меньшей мере 30 млн доз различных вакцин до конца года и предоставить дополнительные финансы ACT-A (механизм под эгидой ВОЗ для доступности средств борьбы с эпидемией, - ред)", - заявил он.

Обновлено: В свою очередь инициативу французского президента поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, передает издание ANI.

"Я тоже хотела бы последовать примеру Франции и сказать, что до конца года мы предоставим еще 30 миллионов доз вакцин", - заявила Меркель.

Напомним, власти Франции объявили о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков. Это может произойти, но не сразу, заявила министр здравоохранения Оливье Веран.

Кроме того, с 31 мая во Франции начнут вакцинировать от коронавируса всех желающих в возрасте от 18 лет.

Отметим, во Франции в рамках смягчения карантина 19 мая откроют летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час будет начинаться позже - с 21:00.

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