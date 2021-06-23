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Франция победит Португалию и выиграет группу, - букмекеры

Автор: Роман Тверденко

Франция имеет неплохие шансы победить Португалию в заключительном туре группового этапа Евро-2020. Это позволит команде Дидье Дешама выиграть группу.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на встречу Португалия - Франция на Евро-2020.

Франция отлично стартовала на Евро-2020, обыграв в Мюнхене Германию 1:0. Но в Будапеште действующие чемпионы мира сыграли хуже и не смогли обыграть сборную Венгрии, пропустив первыми и вырвав только ничью 1:1.

Португалия начала турнир куда более контрастно. Действующие чемпионы Европы в концовке разгромили Венгрию 3:0, а в следующем матче крупно проиграли Германии - 2:4.

Букмекеры считают Францию фаворитом пары, но не с существенным перевесом. На победу Франции Favbet дает коэффициент 2,4, на ничью - 3,3, а на успех Португалии - 3,2.

Матч Португалия - Франция начнется в 22:00. Его трансляция пройдет на телеканале "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.

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Евро-2020