Франція після теракту оголосила режим підвищеної терористичної загрози

Президент Франції Еммануель Макрон, після того як відвідав Аррас зібрав екстренне засідання щодо національної безпеки. В результаті Париж оголосив про "нагальну терористичну загрозу".

Варто зазначити, що після теракту правоохоронці затримали 8 осіб. Нападника допитують. Макрон також заявив, що силовики встигли зірвати спробу теракту "в іншому регіоні".

Теракт в Аррасі

13 жовтня 20-річний чеченець, уродженець Росії з ножем напав на школу в місті Аррас на півночі Франції, убивши вчителя з літератури та поранивши ще двох людей. Його затримала поліція.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".