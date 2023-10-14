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Франція після теракту оголосила режим підвищеної терористичної загрози

Фото: у Франції через теракт оголосили режим підвищеної терористичної загрози (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Після теракту в міста Аррас, де у школі вбили вчителя, Франція оголосила про режим підвищеної терористичної загрози в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Президент Франції Еммануель Макрон, після того як відвідав Аррас зібрав екстренне засідання щодо національної безпеки. В результаті Париж оголосив про "нагальну терористичну загрозу".

Варто зазначити, що після теракту правоохоронці затримали 8 осіб. Нападника допитують. Макрон також заявив, що силовики встигли зірвати спробу теракту "в іншому регіоні".

Теракт в Аррасі

13 жовтня 20-річний чеченець, уродженець Росії з ножем напав на школу в місті Аррас на півночі Франції, убивши вчителя з літератури та поранивши ще двох людей. Його затримала поліція.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".

 

 

 

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ФранціяТеракт