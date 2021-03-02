Франция одобрила применение вакцины AstraZeneca для пожилых людей

Во Франции правительство одобрило применение вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет, которые имеют сопутствующие заболевания. Раньше прививки этим препаратом делали гражданам младше указанного возраста.

"Люди, которые страдают на сопутствующие заболевания, могут быть вакцинированы (препаратом, - ред.) AstraZeneca, в том числе люди в возрасте от 65 до 74 лет", - сказал министр здравоохранения Оливье Веран.

В прошлом месяце Франция не одобряла применение вакцины AstraZeneca для старших людей, ссылаясь на отсутствие данных для оценки эффективности препарата для этой возрастной группы. Однако с того времени исследования показали, что прививки очень эффективен для людей пожилого возраста.