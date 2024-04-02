UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Франція очікує, що Китай зможе вплинути на бажання РФ воювати в Україні, - МЗС

Фото: міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне сподівається, що Китай надішле Росії чіткі сигнали щодо вторгнення в Україну та вплине на бажання воювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Дзеркало тижня та Голос Америки українською .

Сежурне під час візиту до Пекіна заявив, що Китай може відіграти ключову роль у забезпеченні поваги міжнародного права Росією.

"Ми переконані, що не буде міцного миру, якщо про нього не домовляться з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Китай може відіграти ключову роль у забезпеченні поваги до міжнародного права", - заявив Сежурне.

Також, за його словами, Франція прагне підтримувати тісний діалог з Китаєм.

Підтримка Китаєм Росії

У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван I запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю Росії.

Також ми писали, що США висловили стурбованість Китаю через підтримку оборонної сфери РФ.

До речі, Австралія та Британія закликали Китай припинити допомагати Росії.

Чи допоможе Китай Росії у війні проти України та обході західних санкцій, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяРосійська ФедераціяКитайВійна в Україні