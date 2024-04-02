Франція очікує, що Китай зможе вплинути на бажання РФ воювати в Україні, - МЗС

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне сподівається, що Китай надішле Росії чіткі сигнали щодо вторгнення в Україну та вплине на бажання воювати в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Дзеркало тижня та Голос Америки українською .
Сежурне під час візиту до Пекіна заявив, що Китай може відіграти ключову роль у забезпеченні поваги міжнародного права Росією.
"Ми переконані, що не буде міцного миру, якщо про нього не домовляться з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Китай може відіграти ключову роль у забезпеченні поваги до міжнародного права", - заявив Сежурне.
Також, за його словами, Франція прагне підтримувати тісний діалог з Китаєм.
У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.
При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван I запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю Росії.
Також ми писали, що США висловили стурбованість Китаю через підтримку оборонної сфери РФ.
До речі, Австралія та Британія закликали Китай припинити допомагати Росії.
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України та обході західних санкцій, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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