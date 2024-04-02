Франція очікує, що Китай зможе вплинути на бажання РФ воювати в Україні, - МЗС

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне сподівається, що Китай надішле Росії чіткі сигнали щодо вторгнення в Україну та вплине на бажання воювати в Україні.

Сежурне під час візиту до Пекіна заявив, що Китай може відіграти ключову роль у забезпеченні поваги міжнародного права Росією.

"Ми переконані, що не буде міцного миру, якщо про нього не домовляться з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Китай може відіграти ключову роль у забезпеченні поваги до міжнародного права", - заявив Сежурне.

Також, за його словами, Франція прагне підтримувати тісний діалог з Китаєм.