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Франция надеется пройти пик новой волны коронавируса через 10 дней

Автор: Анастасия Рокитна

Во Франции надеются, что через 10 дней страна пройдет пик новой волны коронавируса. Тем временем, в стране объявлен локдаун.

Об этом глава Министерства здравоохранения страны Оливье Веран заявил в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, эпидемический пик скоро наступит.

"Для оценки эффективности новых мер, включая закрытие школ, необходимо от 7 до 10 дней. Возможно, за это время мы достигнем пика эпидемии", - сообщил Веран.

По его словам, власти намерены продолжать увеличивать количество мест в реанимации, а количество мест в палатах интенсивной терапии в ближайшее время достигнет 10 тысяч.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в среду в ходе телевизионного обращения к нации о расширении действия карантина на все департаменты страны с 3 апреля.

На три недели будут закрыты все учебные заведения. Также власть сохранила действие комендантского часа с 19:00 до 06:00 по парижскому времени. Со следующей недели запрещаются все поездки между регионами. Жителям городов разрешено отдаляться от дома не более чем на 10 км.

Напомним, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19.

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