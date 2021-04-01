Франция надеется пройти пик новой волны коронавируса через 10 дней

По его словам, эпидемический пик скоро наступит.

"Для оценки эффективности новых мер, включая закрытие школ, необходимо от 7 до 10 дней. Возможно, за это время мы достигнем пика эпидемии", - сообщил Веран.

По его словам, власти намерены продолжать увеличивать количество мест в реанимации, а количество мест в палатах интенсивной терапии в ближайшее время достигнет 10 тысяч.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в среду в ходе телевизионного обращения к нации о расширении действия карантина на все департаменты страны с 3 апреля.

На три недели будут закрыты все учебные заведения. Также власть сохранила действие комендантского часа с 19:00 до 06:00 по парижскому времени. Со следующей недели запрещаются все поездки между регионами. Жителям городов разрешено отдаляться от дома не более чем на 10 км.