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Франция начала выдавать гражданство за помощь в борьбе с COVID-19

Париж, Среда 23 декабря 2020 15:59
Франция начала выдавать гражданство за помощь в борьбе с COVID-19
Фото: Франция упростила получение гражданства (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Франция начала выдавать гражданство мигрантам, которые задействованы в борьбе с COVID-19. На французский паспорт могут рассчитывать медики, уборщики и работники магазинов.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что Министерство внутренних дел предложило таким мигрантам подать заявку на получение гражданства по ускоренной процедуре. На сегодня более 700 человек уже получили паспорт или находятся на завершающей стадии его оформления. В общей сложности заявки подали почти 3 000 человек.

"Медицинские работники, уборщицы, работники по уходу за детьми, обслуживающий персонал: все они доказали свою приверженность нации, и теперь настала очередь республики сделать шаг навстречу им", - говорится в заявлении офиса младшего министра по делам гражданства Марлен Скьяппа.

По обычной процедуре кандидат должен прожить во Франции не менее пяти лет, иметь стабильный доход и интегрироваться во французское общество. Мигрантам, которые задействованы в борьбе с COVID-19, требование о проживании сократили до двух лет.

Напомним, ранее Франция возобновила транспортное сообщение с Великобританией, которое было приостановлено из-за нового штамма коронавируса.

Также сообщалось, что Франция готова помочь Украине с получением вакцины от COVID-19.

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