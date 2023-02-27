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Франція може обмежити споживання води напередодні посухи

Фото: Франція може обмежити споживання води (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Франції вивчає можливість запровадження обмежень використання води за умов найпосушливішої історія зими.

Про це заявив міністр екологічних перетворень Франції Крістоф Бешу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, нинішня зима без опадів суттєво посилила стурбованість щодо ймовірності масштабної посухи цього літа.

"Я планую вже в понеділок зібрати представників влади в регіонах, щоб попросити їх вжити заходів, які дозволять зараз заощадити воду", - зазначив член французького уряду.

За його словами, певні обмежувальні заходи можуть включати розпорядження місцевої влади про обмеження для окремих осіб та фермерів, якщо це буде потрібно.

Раніше ми писали, що канали Венеції починають пересихати через відлив та відсутність дощів. Італія може зіткнутися з новою посухою, оскільки в Альпах випало менше половини звичайної кількості снігу.

Також повідомлялося, що найближчим часом світові запаси зерна впадуть до мінімуму за 10 років через війну Росії проти України та посуху.

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Франція