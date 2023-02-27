Франція може обмежити споживання води напередодні посухи

Про це заявив міністр екологічних перетворень Франції Крістоф Бешу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За його словами, нинішня зима без опадів суттєво посилила стурбованість щодо ймовірності масштабної посухи цього літа.

"Я планую вже в понеділок зібрати представників влади в регіонах, щоб попросити їх вжити заходів, які дозволять зараз заощадити воду", - зазначив член французького уряду.

За його словами, певні обмежувальні заходи можуть включати розпорядження місцевої влади про обмеження для окремих осіб та фермерів, якщо це буде потрібно.