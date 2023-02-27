ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція може обмежити споживання води напередодні посухи

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 07:59
Франція може обмежити споживання води напередодні посухи Фото: Франція може обмежити споживання води (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Франції вивчає можливість запровадження обмежень використання води за умов найпосушливішої історія зими.

Про це заявив міністр екологічних перетворень Франції Крістоф Бешу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, нинішня зима без опадів суттєво посилила стурбованість щодо ймовірності масштабної посухи цього літа.

"Я планую вже в понеділок зібрати представників влади в регіонах, щоб попросити їх вжити заходів, які дозволять зараз заощадити воду", - зазначив член французького уряду.

За його словами, певні обмежувальні заходи можуть включати розпорядження місцевої влади про обмеження для окремих осіб та фермерів, якщо це буде потрібно.

Раніше ми писали, що канали Венеції починають пересихати через відлив та відсутність дощів. Італія може зіткнутися з новою посухою, оскільки в Альпах випало менше половини звичайної кількості снігу.

Також повідомлялося, що найближчим часом світові запаси зерна впадуть до мінімуму за 10 років через війну Росії проти України та посуху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"