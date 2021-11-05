Франция хочет ввести обязательную COVID-ревакцинацию для отдельных групп: о ком идет речь

Во Франции власти намерены ввести обязательную ревакцинацию от коронавируса. Речь идет о прививании лиц со слабым иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Как сообщает местная радиостанция, вскоре президент Франции Эмманюэль Макрон может обратиться к жителям страны, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в целом в Европе.

"Глава государства также может предложить сделать третью дозу вакцины от (COVID-19 - ред.) обязательной прежде всего для наиболее уязвимой части населения", - говорится в сообщении.