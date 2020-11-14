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Франция готовится жить коронавирусом до лета 2021 года

Суббота 14 ноября 2020 14:23
Франция готовится жить коронавирусом до лета 2021 года
Фото: Жан Кастекс (www.bfmtv.com)
Автор: Александр Белоус

Правительство Франции работает над стратегией, которая определит действия в условиях эпидемии COVID-19. План будет действовать до применения эффективной вакцины.

Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс в интервью газете Le Monde, передает канал BFMTV.

Как отметил премьер, Франции придется "жить с вирусом в долгосрочной перспективе".

"Пока у нас нет вакцины, мы должны дать представление о правилах игры", - сказал глава правительства, который в четверг представил стратегию до конца 2020 года, но также работает над последующим периодом, возможно, до лета.

По его словам, наверняка можно сказать, что праздничные вечеринки не смогут возобновиться в течение длительного времени. "Точно так же бары и рестораны, которые также являются местами сильного заражения, не смогут открыться с 1 декабря, в отличие от магазинов игрушек, например", - сказал он.

Напомним, во Франции 6 ноября сообщили о более 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель за период пандемии.

Ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Производитель уже пообещал цену ниже рыночной.

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