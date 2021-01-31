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Франция и Германия грозят исками AstraZeneca из-за сокращения поставок вакцины в ЕС

Европа, Воскресенье 31 января 2021 18:43
Франция и Германия грозят исками AstraZeneca из-за сокращения поставок вакцины в ЕС
Фото: вакцина от коронавируса AstraZeneca (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Франция и Германия готовы судиться с британо-шведской компанией AstraZeneca в случае срыва запланированных поставок коронавируса. Разработчик обещает доставить в первом квартале не больше трети от изначально согласованного количества доз.

Об этом сообщает The Guardian.

Сейчас AstraZeneca, по разным данным обещает в первом квартале 2021 года, от 25 до 31 миллиона доз для стран Евросоюза, хотя по условиям контракта они должны предоставить 100 миллионов доз. В ЕС предполагают, что в компании сделали приоритетом распространение вакцины в Великобритании и потому ограничивают планируемые поставки в Европу.

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что они готовы поработать над штрафами и санкциями для AstraZeneca, если предположения подтвердятся.

"Если они делают приоритет для других направлений, других стран - например, для Великобритании, - то мы будем защищать наши интересы. Контракты необходимо уважать. Соблюдение контрактов - это не моральные обязательства, это юридические обязательства. Штрафы или санкции могут применяться по каждому соглашению", - сказал Бон.

Подобной позиции придерживается и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

"Если окажется, что компании не соблюдают свои обязательства, нам придется думать о правовых последствиях", - сказал Альтмайер.

Напомним, Европейская комиссия может заблокировать поставки миллионов доз вакцины от коронавируса в Великобританию из ЕС. Это связано с дефицитом COVID-вакцины.

На этой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение вакцины AstraZeneca. До этого разрешение получили вакцины от производителей Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцины этих компаний уже используют в странах Европейского союза.

Стало известно, что итальянский регулятор не рекомендует делать прививки вакциной от COVID британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет. Для этой возрастной группы недостаточно данных клинических испытаний.

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