Франция эвакуирует посольство из Кабула после теракта возле аэропорта

Во время визита в Ирландию, Макрон заявил, что Франция не ожидала столь напряженной ситуации вокруг захвата "Талибаном" Афганистана, эвакуации из Кабула и сегодняшнего теракта возле аэропорта.

Президент заявил, что, по соображениям безопасности, посол страны также покинет Афганистан.

"Никто не ожидал такой стремительной и жестокой ситуации в Кабуле. Президент Байден подтвердил нам во время G7, что он покинет военный аэропорт и прекратит свои операции с Афганистаном", - отметил Макрон.

Лидер страны добавил, что сегодня Франция не имеет возможности защитить жителей Афганистана, как это планировалось ранее.