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Франция эвакуирует посольство из Кабула после теракта возле аэропорта

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Франция , Четверг 26 августа 2021 18:36
Франция эвакуирует посольство из Кабула после теракта возле аэропорта Фото: Франция эвакуирует посольство из Кабула после теракта возле аэропорта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение эвакуировать посольство страны в Афганистане. Это связано с терактом возле аэропорта Кабула.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время визита в Ирландию, Макрон заявил, что Франция не ожидала столь напряженной ситуации вокруг захвата "Талибаном" Афганистана, эвакуации из Кабула и сегодняшнего теракта возле аэропорта.

Президент заявил, что, по соображениям безопасности, посол страны также покинет Афганистан.

"Никто не ожидал такой стремительной и жестокой ситуации в Кабуле. Президент Байден подтвердил нам во время G7, что он покинет военный аэропорт и прекратит свои операции с Афганистаном", - отметил Макрон.

Лидер страны добавил, что сегодня Франция не имеет возможности защитить жителей Афганистана, как это планировалось ранее.

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Афганистан Франция Эммануэль Макрон
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