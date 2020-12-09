Франция допускает третью волну эпидемии COVID-19 после праздников

Фото: третью волну ждут в начале следующего года (freepik)

Врачи и ученые опасаются третьей волны коронавируса во Франции. В правительстве страны отмечают, что третья волна уже началась в США и некоторых азиатских странах.

Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, сообщает Le Parisien.

"Существует риск третьей волны, которая уже имеет место в Соединенных Штатах и ​​некоторых странах Азии", - объясняет Габриэль Атталь.

"Этот риск существует, и я думаю, что французы полностью его интегрировали", - продолжил официальный представитель правительства. Он также добавил, что "вирус сопротивляется".

Франция "все еще далека от поставленной правительством цели по снижению уровня заражения COVID-19 ниже порога в 5000" человек в день, предупредил глава генеральной дирекции министерства здравоохранения Жером Саломон, заявив, что этой цели будет трудно достичь.

Он отметил, что медики по-прежнему сталкиваются с риском возобновления эпидемии - в течение нескольких дней уровень заражения больше не снижается.

Врачи и ученые во Франции уже опасаются возобновления эпидемии COVID-19 в январе, феврале или марте.

"Это может произойти в любой момент, если мы слишком сильно расслабимся", - резюмирует Саймон Кошемез, эпидемиолог из Института Пастера, чьи расчеты определяют выбор правительства.

Медики считают, что самый рискованный момент, который может повлиять на показатели заболеваемости - встречи семей и друзей по случаю праздников.

Заведующий отделением неотложной помощи парижской больницы Жоржа-Помпиду, профессор Филипп Жувен считает, что для всех было бы полезно "пройти обследование перед праздниками, уменьшить социальное взаимодействие за неделю до этого и отдохнуть".

Напомним, Франция сделает вакцинацию от коронавируса бесплатной для граждан. Процедура должна начаться в ближайшие недели.

РБК-Украина писало, что Эйфелева башня в Париже возобновит работу с середины декабря 2020 года. Достопримечательность была закрыта для посещения с осени в рамках мер по борьбе с рапространением коронавируса.