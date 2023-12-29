Франція, через побоювання терактів, посилить заходи безпеки під час святкування Нового року

Як заявив

Новий рік в Україні

Начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв зауважив, що комендантська година на новорічні свята не скасовується.

"Ми з розумінням будемо ставитися до осіб, які порушують комендантську годину у разі крайньої потреби, наприклад, коли люди повертаються з роботи, або їдуть до медичного закладу. Але це поодинокі випадки. Поліцейські будуть реагувати на кожний випадок порушення комендантської години, це стосується як громадян, так і роботи розважальних закладів", - сказав він.

Ахрамєєв наголосив на забороні використання піротехнічній продукції, зокрема салютів та феєрверків.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Цьому передували декілька скандалів у Києві та регіонах, пов'язаних з тим, що ресторани працювали під час комендантської години.

Нагадаємо, українців попередили про великі штрафи за використання феєрверків та іншої піротехніки на Новий рік.

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