Во Франции заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Во Франции правительство заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Показатели вернулись на уровень ноября прошлого года.

Он отметил, что в среду впервые с ноября зафиксировали более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Кастекс связывает ухудшение ситуации с распространением мутированных вариантов COVID. В департаменте Мозель 60% случаев связаны с южноафриканским штаммом. В целом же около половины новых случаев заражения - британский штамм.

Также глава правительства отдельно выделил 20 департаментов страны, где ситуация с заболеваемостью и госпитализацией критическая. И в них будут вводить ужесточенный карантин.

В то же время, Кастекс отметил, что ситуация не настолько критическая, как в октябре, из-за чего нет необходимости вводить национальный локдаун и лишь локально ужесточать карантин.