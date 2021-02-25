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Во Франции заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Автор: Роман Тверденко

Во Франции правительство заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Показатели вернулись на уровень ноября прошлого года.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает BFMTV.

Он отметил, что в среду впервые с ноября зафиксировали более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Кастекс связывает ухудшение ситуации с распространением мутированных вариантов COVID. В департаменте Мозель 60% случаев связаны с южноафриканским штаммом. В целом же около половины новых случаев заражения - британский штамм.

Также глава правительства отдельно выделил 20 департаментов страны, где ситуация с заболеваемостью и госпитализацией критическая. И в них будут вводить ужесточенный карантин.

В то же время, Кастекс отметил, что ситуация не настолько критическая, как в октябре, из-за чего нет необходимости вводить национальный локдаун и лишь локально ужесточать карантин.

Ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на приграничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство президента Франции Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.

Также известно, что в мире от коронавируса погибли более 2,5 миллиона человек. Больше всего жертв вируса зафиксировано в Соединенных Штатах.

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