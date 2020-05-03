Во Франции зафиксировали самое низкое число смертей от коронавируса за 5 недель

Во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 166 человек, что является самым низким числом смертей за последние пять недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, согласно данным Генеральной дирекции Минздрава страны, обнародованным вечером в субботу, 2 мая, за последние сутки во французских больницах и домах для пожилых людей от коронавируса умерли 166 человек. Это самое низкое число жертв за последние пять недель эпидемии во Франции.

Также сообщается об уменьшении количества госпитализаций в стране, в том числе в отделения интенсивной терапии. Сейчас с коронавирусом в больницах находятся 25827 тысяч человек - это на 60 меньше, чем день назад. В реанимационных отделениях сейчас лечатся 3827 людей с тяжелым течением болезни, что на 51 меньше, чем накануне.

Отметим, от коронавируса во Франции умерли 24760 человек, что является четвертым показателем летальности от этого недуга в мире. Также с начала эпидемии в стране было выявлено почти 141 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

во Франции с 11 мая начнут смягчать карантинные меры. В стране ослабят ограничение на передвижение людей, а также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.

Также РБК-Украина писало, что Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Кроме этого, глава ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса далека от завершения. При этом он обратил внимание, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.