Во Франции задержали нападавшего, который захватил заложников в банке

Злоумышленник, захвативший отделение банка во французском городе Гавр, сдался полиции. Он держал заложников шесть часов.

Об этом сообщает французское радио France Info.

Непосредственно переговоры со злоумышленником продолжались четыре часа. На момент захвата заложников внутри банка находилось семь человек. Последний заложник был освобожден в 10:45.

Мужчину, захватившего заложников, арестовала полиция. О пострадавших в последствии инцидента не сообщается.

Напомним, вечером 6 августа вооруженный мужчина захватил отделение банка в Гавре. Сначала французские СМИ со ссылкой на правоохранителей писали о 5 заложниках. На место выехал спецназ.

Злоумышленник предъявлял требования, связанные с детьми в Палестине. Он просил скутер, чтобы покинуть место происшествия.

Этот мужчина известный полиции за правонарушения и психиатрические проблемы. Ему 34 года, против него ранее возбуждались уголовные дела за похищение, насильственное заключение и ношение оружия.

РБК-Украина писало, что сначала из отделения банка удалось сбежать 53-летнему мужчине, а затем нападающий отпустил еще трех заложников.