UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Франции задержали четырех подозреваемых в подготовке нападений на центры вакцинации

Автор: Валерия Полищук

Во Франции задержали четырех человек, включая двух бывших военных. Их подозревают в подготовке нападения на центры вакцинации и склады с препаратами от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Задержание произошло во вторник утром, 5 октября, Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) на основании ордера, выданного следственным судьей.

Мужчин подозревают в заговоре против учреждений и в желании напасть на центры вакцинации. Они также подозреваются в том, что составили европейскую карту мест производства и хранения вакцин с целью проведения деструктивных акций, в частности, с использованием беспилотников.

Мотив подозреваемых заключается в том, что вакцины от коронавируса, по их мнению, предназначены для порабощения населения в интересах коррумпированного нового мирового порядка.

В настоящее время они находятся под стражей в полиции и будут допрошены для выяснения точного характера их проекта и хода его реализации. Они могут содержаться под стражей в полиции до 96 часов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВакцинация