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Во Франции вспыхнули протесты против COVID-паспортов: полиция применила газ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Франции вспыхнули протесты из-за планов правительства ввести в ресторанах и общественном транспорте COVID-паспорта. Полиция применяет против манифестантов слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Le Figaro.

Жители Парижа и других городов страны вышли на акцию протеста после выступления президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о введении в ресторанах и общественном транспорте так называемых "санитарных пропусков". Это документ, который свидетельствует о вакцинации от коронавируса или отрицательном тесте на COVID. Призыв выйти на улицы распространялся через соцсети.

В Париже в акции принимают участие несколько сотен человек в разных районах столицы Франции. Протесты начались на площади Республики в полдень. Затем манифестанты попытались переместиться на бульвар Сен-Мартен, но были остановлены полицией. Правоохранители применяли дубинки и слезоточивый газ.

Акции протеста прошли в нескольких городах Франции. По данным полиции, опознано более 7,8 тысячи демонстрантов, в том числе в Монпелье, Марселе, Анси и Руане. Информации о пострадавших пока нет.

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ФранцияпротестсертификатыВакцинация