Во Франции увеличилось число случаев заражения коронавирусом

Во Франции сообщили о 16 новых случаях инфицирования новым коронавирусом, общее число заболевших достигло 73. Об этом сообщает BFMTV.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о 12 случаях выздоровления и двух случаях смерти.

По его словам, все мероприятия численностью более 5 тыс. человек в закрытом пространстве отныне запрещены.

Напомним, заражения коронавирусом COVID-19.

Так, украинцам, находящимся на территории Франции, или намеренным ее посетить и принадлежащим к числу наиболее уязвимых категорий, рекомендуют избегать регионов Уаза, Сомма, Верхняя Савоя и Приморские Альпы, где был зафиксирован коронавирус.

Кроме того, гражданам Украины, которые продолжают находиться во Франции рекомендуют зарегистрироваться в системе "ДРУГ" по ссылке: friend.mfa.gov.ua

Напомним, в Европе на данный момент коронавирус обнаружен в таких странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиля, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Монако и Сан-Марино.