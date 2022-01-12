Во Франции установлен очередной рекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии

"Франция во вторник сообщила о 368 149 новых случаях заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем за сутки с начала пандемии", - пишет издание.

Стоит отметить, что предыдущий максимум в 332 252 был установлен 5 января, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 тысяч еще два дня.

Количество положительных тестов и общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.

Также за последние сутки зафиксировали 270 смертей от COVID-19.