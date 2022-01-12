UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Франции установлен очередной рекорд по заболевшим COVID-19 с начала пандемии

Автор: Ольга Белей

Во вторник, 11 января, Франция сообщила о 368 149 новых случаях коронавируса. Это является самым высоким показателем за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Франция во вторник сообщила о 368 149 новых случаях заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем за сутки с начала пандемии", - пишет издание.

Стоит отметить, что предыдущий максимум в 332 252 был установлен 5 января, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 тысяч еще два дня.

Количество положительных тестов и общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.

Также за последние сутки зафиксировали 270 смертей от COVID-19.

Напомним, в США 10 января заразились коронавирусом более 1,35 млн человек. Это новый мировой рекорд.

Число госпитализированных с COVID-19 составило 135,5 тысяч человек, что превышает рекорд января прошлого года в 132 051 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияКоронавирус