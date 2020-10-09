Во Франции усиливают карантин в больших городах из-за коронавируса

Правительство Франции приняло решение усилить карантинные ограничения в четырех городах. Их вводят в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Таким образом города Лион, Лилль, Гренобль и Сент-Этьен с субботы будут объявлены городами с состоянием повышенной готовности. В них будут закрыты бары и рестораны, как это уже случилось в Париже в начале этой недели. Кроме того, аналогичное решение приняли в Марселе в прошлом месяце.

Отмечается, что во Франции зафиксировали 18 129 новых случаев коронавируса за сутки. Состояние повышенной готовности там объявляют, когда уровень инфицирования в местности превышает 250 случаев заражения на 100 тысяч человек, а не менее 30% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19.

Напомним, с 6 октября Париж и его пригороды причислены к зонам максимальной опасности в связи с большим количеством новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что с 28 сентября во Франции начали действовать новые карантинные ограничения.

Кроме этого, ранее во Франции анонсировали три зоны карантина в зависимости от заболеваемости в регионах и городах.