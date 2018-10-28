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Во Франции усилили охрану синагог из-за расстрела в Питтсбурге

Новости » Политика    28.10.2018 - 12:55
Фото: глава МВД Франции Кристоф Кастанер (flickr.com)
Фото: глава МВД Франции Кристоф Кастанер (flickr.com)

Министр внутренних дел Франции подчеркнул, что "антисемитизм не имеет границ"

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер распорядился усилить охрану синагог из-за стрельбы в американском Питтсбурге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Twitter.

По словам Кастанера, по всей стране с воскресенья усилили меры безопасности в районе синагог. Дополнительные силы полиции выделены также для охраны мероприятий, запланированных на сегодняшний день.

Во Франции усилили охрану синагог из-за расстрела в Питтсбурге

В то же время Кастанер подчеркнул, что "антисемитизм убивает, и он не имеет границ".

"Всем, как в нашей стране, так и в Питтсбурге, следует вместе выступить против этой волны ненависти", - заявил он и выразил соболезнования и поддержку американскому народу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил усилить меры безопасности в американских храмах после стрельбы в Питтсбурге.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со стрельбой в Питтсбурге.

"Ничто не может оправдать такой нетерпимости и ненависти, основанной на антисемитизме и расизме. В этот сложный момент молимся вместе с нашими американскими друзьями", - подчеркнул он.

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