Во Франции усилили меры безопасности у полицейских участков из-за теракта

Во Франции усилили меры безопасности перед всеми полицейскими участками и жандармерией в стране. Такое решение было принято после того, как мужчина убил сотрудницу правоохранительных органов в городе Рамбуйе.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин , передает телеканал BFM TV.

Кроме того, расследование происшествия передали Национальной прокуратуре по борьбе с терроризмом по причине образа действий нападавшего, его цели и места, где было совершено нападение.

Также сообщается, что злоумышленник, напавший на полицейскую, выкрикнул "Аллах Акбара" во время происшествия.

Напомним, сегодня в пригороде Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейскую. От полученных травм женщина погибла.

Нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса, прибывший во Францию в 2009 году. Злоумышленник погиб в больнице.

Ранее сообщалось, что во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое людей. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.

После этого во Франции усилили меры безопасности. Мобилизовали военных, а также усилили охрану школ и культовых сооружений.