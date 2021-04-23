ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Франции усилили меры безопасности у полицейских участков из-за теракта

Новина українською → Рамбуйе, Пятница 23 апреля 2021 20:59
Во Франции усилили меры безопасности у полицейских участков из-за теракта Фото: во Франции усилили меры безопасности у полицейских участков (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во Франции усилили меры безопасности перед всеми полицейскими участками и жандармерией в стране. Такое решение было принято после того, как мужчина убил сотрудницу правоохранительных органов в городе Рамбуйе.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, передает телеканал BFM TV.

Также сообщается, что злоумышленник, напавший на полицейскую, выкрикнул "Аллах Акбара" во время происшествия.

Кроме того, расследование происшествия передали Национальной прокуратуре по борьбе с терроризмом по причине образа действий нападавшего, его цели и места, где было совершено нападение.

Напомним, сегодня в пригороде Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейскую. От полученных травм женщина погибла.

Нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса, прибывший во Францию в 2009 году. Злоумышленник погиб в больнице.

Ранее сообщалось, что во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое людей. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.

После этого во Франции усилили меры безопасности. Мобилизовали военных, а также усилили охрану школ и культовых сооружений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Франция нападение Теракт
NEWS
Следующая партия Pfizer прибудет в Украину после 17 мая, - Ляшко
Следующая партия Pfizer прибудет в Украину после 17 мая, - Ляшко
DAILY
Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей