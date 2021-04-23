Во Франции усилили меры безопасности у полицейских участков из-за теракта
Во Франции усилили меры безопасности перед всеми полицейскими участками и жандармерией в стране. Такое решение было принято после того, как мужчина убил сотрудницу правоохранительных органов в городе Рамбуйе.
Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин, передает телеканал BFM TV.
Также сообщается, что злоумышленник, напавший на полицейскую, выкрикнул "Аллах Акбара" во время происшествия.
Кроме того, расследование происшествия передали Национальной прокуратуре по борьбе с терроризмом по причине образа действий нападавшего, его цели и места, где было совершено нападение.
Напомним, сегодня в пригороде Парижа в отделении полиции вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейскую. От полученных травм женщина погибла.
Нападавшим оказался 36-летний гражданин Туниса, прибывший во Францию в 2009 году. Злоумышленник погиб в больнице.
Ранее сообщалось, что во Франции мужчина совершил теракт в Ницце, в результате которого погибли трое людей. Также в Авиньоне еще один мужчина напал с ножом на полицейских.
После этого во Франции усилили меры безопасности. Мобилизовали военных, а также усилили охрану школ и культовых сооружений.