Во Франции умер заболевший коронавирусом

Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (COVID-19) зафиксирован в Париже. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

Как отметил Саломон,в парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.