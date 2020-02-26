Во Франции умер заболевший коронавирусом

Это вторая смерть от коронавируса во Франции. Ранее скончался 80-летний гражданин Китая.
Отметим, во Франции зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. Однако, за день до этого в стране заявили, что все больные от COVID-19 выздоровели.
Напомним, мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире. Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, необходимо "усилить готовность".
Также по словам министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена в Соединенных Штатах через год.