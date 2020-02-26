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Во Франции умер заболевший коронавирусом

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В парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина

Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (COVID-19) зафиксирован в Париже. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

Как отметил Саломон,в парижской больнице Сальпетриер в ночь на среду скончался 60-летний мужчина, находившийся в очень тяжелом состоянии.

Это вторая смерть от коронавируса во Франции. Ранее скончался 80-летний гражданин Китая.

Отметим, во Франции зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. Однако, за день до этого в стране заявили, что все больные от COVID-19 выздоровели.

Напомним, мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире. Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, необходимо "усилить готовность".

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