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Во Франции удвоилась заболеваемость COVID-19 среди детей

Автор: Андрей Козловский

Во Франции наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей и подростков увеличилась практически вдвое за две недели.

Об этом заявила эпидемиолог и исследователь Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции Доминик Костаглиола, передает телеканал LCI.

По словам эпидемиолога, повышенная заболеваемость наблюдается в возрастной группе от 10 до 19 лет, особенно в регионе Иль-де-Франс. Она также отметила, что ситуация в начальных школах не кажется более обнадеживающей, так как уровень заражения в них тоже увеличился более чем вдвое за две недели.

Причиной роста является то, что во многих школах есть сотрудники, которые контактировали с заболевшими или болеют и не могут выходить на работу. Замены им нет и приходится смешивать классы.

По словам Костаглиолы, "британский" штамм COVID-19, который в настоящее время распространен в стране, является более заразным. Требуются более серьезные меры для его сдерживания и снижения уровня заболеваемости.

Президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс предложила перенести весенние каникулы на две недели, установленные в этом году в регионе с 17 апреля, - на 3 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации из региона Иль-де-Франс, началась эвакуация больных COVID-19 в другие департаменты страны. В Бордо эвакуированы несколько десятков пациентов.

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