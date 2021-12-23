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Во Франции суточный рекорд по COVID-больным: максимум с начала пандемии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Франции за сутки зафиксировано более 90 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, в стране за последние сутки выявили 91 608 новых случаев коронавируса. Это стало абсолютным рекордом с начала пандемии COVID-19.

Предыдущий максимум - 86 852 случая заболевания за сутки - был зафиксирован в начале ноября 2020 года, на пике второй волны пандемии.

Напомним, 22 декабря во Франции зарегистрировали более 73 тысяч новых больных коронавирусом.

Отметим, власти Франции отказались от закупки таблеток Merck от коронавируса.

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