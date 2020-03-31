Во Франции за сутки умерли почти 500 человек от COVID-19

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Количество умерших от коронавирусной инфекции во Франции выросло до 3 тыс. 523 человек

Во Франции за сутки умерли 499 человек от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что во Франции общее число подтвержденных случаев инфицирования составляет 52 тыс. 128 человек.

Также в общей сложности госпитализировали 22 тыс. 757 человек, из них 5 тыс. 565 находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что треть пациентов моложе 60 лет.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявляет о признаках стабилизации вспышки коронавируса в Европе. Так, в Италии, наиболее инфицированном регионе Европы, зафиксировано наименьшее количество случаев заражения за последние две недели.

Как сообщало РБК-Украина, князь Монако Альбер II, у которого ранее оказался положительный тест на коронавирус, выздоровел. Врачи, которые наблюдали за состоянием здоровья князя заявили, что он здоров и предложили прекратить карантин.

Ранее сообщалось, правительство Румынии ужесточили карантинные меры из-за пандемии коронавируса в городе Сучава и прилегающих деревнях, которые расположены на границе с Украиной.