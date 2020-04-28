Во Франции за сутки умерли 437 человек от коронавируса

Во Франции общее количество летальных случаев от коронавируса составляет 23 293, из них 437 были зафиксированы за минувшие сутки. Об этом сообщает France24.

Как сообщается, накануне в стране было зафиксировано 242 смерти, а еще днем раньше 369. Во Франции из общего количества умерших от коронавирусной инфекции 14 497 человек умерли в больницах и 8 796 в домах престарелых, где в последние дни фиксируют рост смертности.

Однако, во Франции с начала пандемии 45 513 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, а в понедельник в больницы приняли на 162 пациента меньше, чем в воскресенье. Сейчас число госпитализированных составляет 28 055, а в реанимации находится 4608 пациентов.

Напомним, вчера во Франции от коронавирусной инфекции погибли 242 человека, что является самым низким показателем летальных случаев за последние 5 недель.

Кроме того, в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 3 млн человек, из которых 882 552 пациенты уже выздоровели и 207 090 умерли. Также от коронавируса в мире лечатся почти 2 млн человек.