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Во Франции за сутки умерли более 700 человек от коронавируса

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 09:29
Во Франции за сутки умерли более 700 человек от коронавируса
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

В стране число подтвержденных случаев заражения выросло на 5 497 за последние сутки

Во Франции зафиксировано 762 погибших от коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает BFMTV.

Как сообщается, в стране число подтвержденных случаев заражения выросло на 5 497 за последние сутки, 762 человека погибли. Среди этого количества погибших - 239 умерших в домах для пожилых людей.

Как отмечается, всего во Франции зарегистрировано 103 573 случая заражения коронавирусом. В больницах сейчас находится 32 292 пациента, из них 6730 - в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, во Франции, по состоянию на 5:00 15 апреля, зафиксировано 15 729 смертей от коронавируса.

Также во Франции ожидают уменьшения ВВП на 8% в 2020 году из-за коронавируса. Французские власти также заявили о дальнейших мерах по поддержке предпринимательства в условиях карантина и эпидемии.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за пандемии коронавируса. Ограничения на передвижение в стране были продлены до 11 мая.

РБК-Украина ранее писало, что кинофестиваль в Каннах перенесли на неопределенный период из-за пандемии коронавируса.

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