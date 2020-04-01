Во Франции за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

Во Франции за сутки зафиксировано 509 летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В общем во Франции количество жертв коронавируса составляет 4032 человека. Количество инфицированных возросло до 56 989 человек, 6017 человек находятся в тяжелом состоянии.

Страна вышла на четвертое место в мире, где число смертельных случаев от коронавируса превысило 4 тысячи человек, после Италии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

Напомним, за сутки от коронавируса в Италии умерли 727 человек. По сравнению с прошлым днем, число жертв вируса в стране уменьшилось на 110 человек. Больше всего умерших в северных регионах Италии - Ломбардии (7593 человека), Эмилии-Романьи (1732 человек) и Пьемонте (886 человек).

По состоянию на вечер 1 апреля в Украине подтвердили 794 случая коронавируса. За сутки заболевание коронавируомс подтвердили 125 украинцам. Излечились от коронавируса 13 человек.

Кроме того, в Украине до 20 человек выросло количество умерших от коронавируса.

В общем в мире известно о 921 020 официально подтвержденных случаев коронавируса.