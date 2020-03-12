Во Франции за сутки от коронавируса умерли 15 человек

Во Франции зарегистрировано 15 новых случаев смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Таким образом, общее число погибших достигло 48 человек.

Всего, по данным министерства здравоохранения Франции, коронавирусом заразились 2281 гражданин.

Отметим, что инфекцию ранее обнаружили у министра культуры Франции Франка Ристера. Также на вероятное заражение коронавирусом проверят руководителя администрации президента Франции Патрика Стрзода. На данный момент он ожидает результатов теста.

По состоянию на утро 12 марта, в мире официально подтверждены 126 104 случая заражения коронавирусом в 123 странах и территориях. Больше всего случаев зафиксировано в Китае - 80 793, из них 3169 летальны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.